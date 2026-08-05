Sign in
Sign in
Select Language
Back to Duas

Quran Verses about Ramadan and Fasting

Quran verses on fasting and Allah's nearness, including His invitation to call upon Him.

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ١٨٣ اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ١٨٤
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣ أَيَّامًۭا مَّعْدُودَٰتٍْ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍْ فَعِدَّةٌۭ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌۭ طَعَامُ مِسْكِينٍْ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًۭا فَهُوَ خَيْرٌۭ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌۭ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٤
يَٰٓأَيُّهَا

yāayyuhā

ٱلَّذِينَ

alladhīna

ءَامَنُواْ

āmanū

كُتِبَ

kutiba

عَلَيۡكُمُ

ʿalaykumu

ٱلصِّيَامُ

l-ṣiyāmu

كَمَا

kamā

كُتِبَ

kutiba

عَلَى

ʿalā

ٱلَّذِينَ

alladhīna

مِن

min

قَبۡلِكُمۡ

qablikum

لَعَلَّكُمۡ

laʿallakum

تَتَّقُونَ

tattaqūna

١٨٣

أَيَّامٗا

ayyāman

مَّعۡدُودَٰتٖۚ

maʿdūdātin

فَمَن

faman

كَانَ

kāna

مِنكُم

minkum

مَّرِيضًا

marīḍan

أَوۡ

aw

عَلَىٰ

ʿalā

سَفَرٖ

safarin

فَعِدَّةٞ

faʿiddatun

مِّنۡ

min

أَيَّامٍ

ayyāmin

أُخَرَۚ

ukhara

وَعَلَى

waʿalā

ٱلَّذِينَ

alladhīna

يُطِيقُونَهُۥ

yuṭīqūnahu

فِدۡيَةٞ

fid'yatun

طَعَامُ

ṭaʿāmu

مِسۡكِينٖۖ

mis'kīnin

فَمَن

faman

تَطَوَّعَ

taṭawwaʿa

خَيۡرٗا

khayran

فَهُوَ

fahuwa

خَيۡرٞ

khayrun

لَّهُۥۚ

lahu

وَأَن

wa-an

تَصُومُواْ

taṣūmū

خَيۡرٞ

khayrun

لَّكُمۡ

lakum

إِن

in

كُنتُمۡ

kuntum

تَعۡلَمُونَ

taʿlamūna

١٨٤

O believers! Fasting is prescribed for you—as it was for those before you—so perhaps you will become mindful ˹of Allah˺. (183) ˹Fast a˺ prescribed number of days. But whoever of you is ill or on a journey, then ˹let them fast˺ an equal number of days ˹after Ramaḍân˺. For those who can only fast with extreme difficulty, compensation can be made by feeding a needy person ˹for every day not fasted˺. But whoever volunteers to give more, it is better for them. And to fast is better for you, if only you knew. (184)
شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ١٨٥
شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًۭى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍْ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍْ فَعِدَّةٌۭ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥
شَهۡرُ

shahru

رَمَضَانَ

ramaḍāna

ٱلَّذِيٓ

alladhī

أُنزِلَ

unzila

فِيهِ

fīhi

ٱلۡقُرۡءَانُ

l-qur'ānu

هُدٗى

hudan

لِّلنَّاسِ

lilnnāsi

وَبَيِّنَٰتٖ

wabayyinātin

مِّنَ

mina

ٱلۡهُدَىٰ

l-hudā

وَٱلۡفُرۡقَانِۚ

wal-fur'qāni

فَمَن

faman

شَهِدَ

shahida

مِنكُمُ

minkumu

ٱلشَّهۡرَ

l-shahra

فَلۡيَصُمۡهُۖ

falyaṣum'hu

وَمَن

waman

كَانَ

kāna

مَرِيضًا

marīḍan

أَوۡ

aw

عَلَىٰ

ʿalā

سَفَرٖ

safarin

فَعِدَّةٞ

faʿiddatun

مِّنۡ

min

أَيَّامٍ

ayyāmin

أُخَرَۗ

ukhara

يُرِيدُ

yurīdu

ٱللَّهُ

l-lahu

بِكُمُ

bikumu

ٱلۡيُسۡرَ

l-yus'ra

وَلَا

walā

يُرِيدُ

yurīdu

بِكُمُ

bikumu

ٱلۡعُسۡرَ

l-ʿus'ra

وَلِتُكۡمِلُواْ

walituk'milū

ٱلۡعِدَّةَ

l-ʿidata

وَلِتُكَبِّرُواْ

walitukabbirū

ٱللَّهَ

l-laha

عَلَىٰ

ʿalā

مَا

هَدَىٰكُمۡ

hadākum

وَلَعَلَّكُمۡ

walaʿallakum

تَشۡكُرُونَ

tashkurūna

١٨٥

Ramaḍân is the month in which the Quran was revealed as a guide for humanity with clear proofs of guidance and the decisive authority. So whoever is present this month, let them fast. But whoever is ill or on a journey, then ˹let them fast˺ an equal number of days ˹after Ramaḍân˺. Allah intends ease for you, not hardship, so that you may complete the prescribed period and proclaim the greatness of Allah for guiding you, and perhaps you will be grateful.

واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليومنوا بي لعلهم يرشدون ١٨٦
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٦
وَإِذَا

wa-idhā

سَأَلَكَ

sa-alaka

عِبَادِي

ʿibādī

عَنِّي

ʿannī

فَإِنِّي

fa-innī

قَرِيبٌۖ

qarībun

أُجِيبُ

ujību

دَعۡوَةَ

daʿwata

ٱلدَّاعِ

l-dāʿi

إِذَا

idhā

دَعَانِۖ

daʿāni

فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ

falyastajībū

لِي

وَلۡيُؤۡمِنُواْ

walyu'minū

بِي

لَعَلَّهُمۡ

laʿallahum

يَرۡشُدُونَ

yarshudūna

١٨٦

When My servants ask you ˹O Prophet˺ about Me: I am truly near. I respond to one’s prayer when they call upon Me. So let them respond ˹with obedience˺ to Me and believe in Me, perhaps they will be guided ˹to the Right Way˺.