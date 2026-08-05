Quran Verses about Ramadan and Fasting
Quran verses on fasting and Allah's nearness, including His invitation to call upon Him.
yāayyuhā
alladhīna
āmanū
kutiba
ʿalaykumu
l-ṣiyāmu
kamā
kutiba
ʿalā
alladhīna
min
qablikum
laʿallakum
tattaqūna
ayyāman
maʿdūdātin
faman
kāna
minkum
marīḍan
aw
ʿalā
safarin
faʿiddatun
min
ayyāmin
ukhara
waʿalā
alladhīna
yuṭīqūnahu
fid'yatun
ṭaʿāmu
mis'kīnin
faman
taṭawwaʿa
khayran
fahuwa
khayrun
lahu
wa-an
taṣūmū
khayrun
lakum
in
kuntum
taʿlamūna
shahru
ramaḍāna
alladhī
unzila
fīhi
l-qur'ānu
hudan
lilnnāsi
wabayyinātin
mina
l-hudā
wal-fur'qāni
faman
shahida
minkumu
l-shahra
falyaṣum'hu
waman
kāna
marīḍan
aw
ʿalā
safarin
faʿiddatun
min
ayyāmin
ukhara
yurīdu
l-lahu
bikumu
l-yus'ra
walā
yurīdu
bikumu
l-ʿus'ra
walituk'milū
l-ʿidata
walitukabbirū
l-laha
ʿalā
mā
hadākum
walaʿallakum
tashkurūna
wa-idhā
sa-alaka
ʿibādī
ʿannī
fa-innī
qarībun
ujību
daʿwata
l-dāʿi
idhā
daʿāni
falyastajībū
lī
walyu'minū
bī
laʿallahum
yarshudūna