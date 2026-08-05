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Duas for Family, Marriage, and Spouses

Duas from the Quran for family, marriage, spouses, children, and peaceful homes rooted in righteousness.

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ١٢٧ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ١٢٨
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٢٧ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةًۭ مُّسْلِمَةًۭ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٨
رَبَّنَا

rabbanā

تَقَبَّلۡ

taqabbal

مِنَّآۖ

minnā

إِنَّكَ

innaka

أَنتَ

anta

ٱلسَّمِيعُ

l-samīʿu

ٱلۡعَلِيمُ

l-ʿalīmu

١٢٧

رَبَّنَا

rabbanā

وَٱجۡعَلۡنَا

wa-ij'ʿalnā

مُسۡلِمَيۡنِ

mus'limayni

لَكَ

laka

وَمِن

wamin

ذُرِّيَّتِنَآ

dhurriyyatinā

أُمَّةٗ

ummatan

مُّسۡلِمَةٗ

mus'limatan

لَّكَ

laka

وَأَرِنَا

wa-arinā

مَنَاسِكَنَا

manāsikanā

وَتُبۡ

watub

عَلَيۡنَآۖ

ʿalaynā

إِنَّكَ

innaka

أَنتَ

anta

ٱلتَّوَّابُ

l-tawābu

ٱلرَّحِيمُ

l-raḥīmu

١٢٨

... “Our Lord! Accept ˹this˺ from us. You are indeed the All-Hearing, All-Knowing. (127) Our Lord! Make us both ˹fully˺ submit to You and from our descendants a nation that will submit to You. Show us our rituals, and turn to us in grace. You are truly the Accepter of Repentance, Most Merciful. (128)
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ٤٠ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمومنين يوم يقوم الحساب ٤١
رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ٤٠ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٤١
رَبِّ

rabbi

ٱجۡعَلۡنِي

ij'ʿalnī

مُقِيمَ

muqīma

ٱلصَّلَوٰةِ

l-ṣalati

وَمِن

wamin

ذُرِّيَّتِيۚ

dhurriyyatī

رَبَّنَا

rabbanā

وَتَقَبَّلۡ

wataqabbal

دُعَآءِ

duʿāi

٤٠

رَبَّنَا

rabbanā

ٱغۡفِرۡ

igh'fir

لِي

وَلِوَٰلِدَيَّ

waliwālidayya

وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ

walil'mu'minīna

يَوۡمَ

yawma

يَقُومُ

yaqūmu

ٱلۡحِسَابُ

l-ḥisābu

٤١

My Lord! Make me and those ˹believers˺ of my descendants keep up prayer. Our Lord! Accept my prayers. (40) Our Lord! Forgive me, my parents, and the believers on the Day when the judgment will come to pass.” (41)
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ٢٤
رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًۭا ٢٤
رَّبِّ

rabbi

ٱرۡحَمۡهُمَا

ir'ḥamhumā

كَمَا

kamā

رَبَّيَانِي

rabbayānī

صَغِيرٗا

ṣaghīran

٢٤

... “My Lord! Be merciful to them as they raised me when I was young.”