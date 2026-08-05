Duas for Family, Marriage, and Spouses
Duas from the Quran for family, marriage, spouses, children, and peaceful homes rooted in righteousness.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ١٢٧ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ١٢٨
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٢٧ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةًۭ مُّسْلِمَةًۭ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٨
رَبَّنَا
rabbanā
تَقَبَّلۡ
taqabbal
مِنَّآۖ
minnā
إِنَّكَ
innaka
أَنتَ
anta
ٱلسَّمِيعُ
l-samīʿu
ٱلۡعَلِيمُ
l-ʿalīmu
١٢٧
رَبَّنَا
rabbanā
وَٱجۡعَلۡنَا
wa-ij'ʿalnā
مُسۡلِمَيۡنِ
mus'limayni
لَكَ
laka
وَمِن
wamin
ذُرِّيَّتِنَآ
dhurriyyatinā
أُمَّةٗ
ummatan
مُّسۡلِمَةٗ
mus'limatan
لَّكَ
laka
وَأَرِنَا
wa-arinā
مَنَاسِكَنَا
manāsikanā
وَتُبۡ
watub
عَلَيۡنَآۖ
ʿalaynā
إِنَّكَ
innaka
أَنتَ
anta
ٱلتَّوَّابُ
l-tawābu
ٱلرَّحِيمُ
l-raḥīmu
١٢٨
... “Our Lord! Accept ˹this˺ from us. You are indeed the All-Hearing, All-Knowing. (127) Our Lord! Make us both ˹fully˺ submit to You and from our descendants a nation that will submit to You. Show us our rituals, and turn to us in grace. You are truly the Accepter of Repentance, Most Merciful. (128)
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ٤٠ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمومنين يوم يقوم الحساب ٤١
رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ٤٠ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٤١
رَبِّ
rabbi
ٱجۡعَلۡنِي
ij'ʿalnī
مُقِيمَ
muqīma
ٱلصَّلَوٰةِ
l-ṣalati
وَمِن
wamin
ذُرِّيَّتِيۚ
dhurriyyatī
رَبَّنَا
rabbanā
وَتَقَبَّلۡ
wataqabbal
دُعَآءِ
duʿāi
٤٠
رَبَّنَا
rabbanā
ٱغۡفِرۡ
igh'fir
لِي
lī
وَلِوَٰلِدَيَّ
waliwālidayya
وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ
walil'mu'minīna
يَوۡمَ
yawma
يَقُومُ
yaqūmu
ٱلۡحِسَابُ
l-ḥisābu
٤١
My Lord! Make me and those ˹believers˺ of my descendants keep up prayer. Our Lord! Accept my prayers. (40) Our Lord! Forgive me, my parents, and the believers on the Day when the judgment will come to pass.” (41)
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ٢٤
رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًۭا ٢٤
رَّبِّ
rabbi
ٱرۡحَمۡهُمَا
ir'ḥamhumā
كَمَا
kamā
رَبَّيَانِي
rabbayānī
صَغِيرٗا
ṣaghīran
٢٤
... “My Lord! Be merciful to them as they raised me when I was young.”