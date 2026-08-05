Sign in
Sign in
Select Language
Back to Duas

Duas for Confidence

Duas from the Quran for courage, clarity, safety, guidance, and help in times of need.

رب اشرح لي صدري ٢٥ ويسر لي امري ٢٦ واحلل عقدة من لساني ٢٧ يفقهوا قولي ٢٨
رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ٢٥ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ٢٦ وَٱحْلُلْ عُقْدَةًۭ مِّن لِّسَانِى ٢٧ يَفْقَهُواْ قَوْلِى ٢٨
رَبِّ

rabbi

ٱشۡرَحۡ

ish'raḥ

لِي

صَدۡرِي

ṣadrī

٢٥

وَيَسِّرۡ

wayassir

لِيٓ

أَمۡرِي

amrī

٢٦

وَٱحۡلُلۡ

wa-uḥ'lul

عُقۡدَةٗ

ʿuq'datan

مِّن

min

لِّسَانِي

lisānī

٢٧

يَفۡقَهُواْ

yafqahū

قَوۡلِي

qawlī

٢٨

... “My Lord! Uplift my heart for me, (25) and make my task easy, (26) and remove the impediment from my tongue (27) so people may understand my speech, (28)
رب نجني من القوم الظالمين ٢١
رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢١
رَبِّ

rabbi

نَجِّنِي

najjinī

مِنَ

mina

ٱلۡقَوۡمِ

l-qawmi

ٱلظَّٰلِمِينَ

l-ẓālimīna

٢١

... “My Lord! Deliver me from the wrongdoing people.”
عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ٢٢
عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٢٢
عَسَىٰ

ʿasā

رَبِّيٓ

rabbī

أَن

an

يَهۡدِيَنِي

yahdiyanī

سَوَآءَ

sawāa

ٱلسَّبِيلِ

l-sabīli

٢٢

... “I trust my Lord will guide me to the right way.”