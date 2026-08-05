Duas for Confidence
Duas from the Quran for courage, clarity, safety, guidance, and help in times of need.
رب اشرح لي صدري ٢٥ ويسر لي امري ٢٦ واحلل عقدة من لساني ٢٧ يفقهوا قولي ٢٨
رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ٢٥ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ٢٦ وَٱحْلُلْ عُقْدَةًۭ مِّن لِّسَانِى ٢٧ يَفْقَهُواْ قَوْلِى ٢٨
رَبِّ
rabbi
ٱشۡرَحۡ
ish'raḥ
لِي
lī
صَدۡرِي
ṣadrī
٢٥
وَيَسِّرۡ
wayassir
لِيٓ
lī
أَمۡرِي
amrī
٢٦
وَٱحۡلُلۡ
wa-uḥ'lul
عُقۡدَةٗ
ʿuq'datan
مِّن
min
لِّسَانِي
lisānī
٢٧
يَفۡقَهُواْ
yafqahū
قَوۡلِي
qawlī
٢٨
... “My Lord! Uplift my heart for me, (25) and make my task easy, (26) and remove the impediment from my tongue (27) so people may understand my speech, (28)
رب نجني من القوم الظالمين ٢١
رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢١
رَبِّ
rabbi
نَجِّنِي
najjinī
مِنَ
mina
ٱلۡقَوۡمِ
l-qawmi
ٱلظَّٰلِمِينَ
l-ẓālimīna
٢١
... “My Lord! Deliver me from the wrongdoing people.”
عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ٢٢
عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٢٢
عَسَىٰ
ʿasā
رَبِّيٓ
rabbī
أَن
an
يَهۡدِيَنِي
yahdiyanī
سَوَآءَ
sawāa
ٱلسَّبِيلِ
l-sabīli
٢٢
... “I trust my Lord will guide me to the right way.”