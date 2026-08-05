Duas for Children in the Quran
A collection of duas from the Quran for children and descendants, including duas of Ibrahim, Zakariya, and the servants of Ar-Rahman.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ١٢٧ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ١٢٨
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٢٧ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةًۭ مُّسْلِمَةًۭ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٨
رَبَّنَا
rabbanā
تَقَبَّلۡ
taqabbal
مِنَّآۖ
minnā
إِنَّكَ
innaka
أَنتَ
anta
ٱلسَّمِيعُ
l-samīʿu
ٱلۡعَلِيمُ
l-ʿalīmu
١٢٧
رَبَّنَا
rabbanā
وَٱجۡعَلۡنَا
wa-ij'ʿalnā
مُسۡلِمَيۡنِ
mus'limayni
لَكَ
laka
وَمِن
wamin
ذُرِّيَّتِنَآ
dhurriyyatinā
أُمَّةٗ
ummatan
مُّسۡلِمَةٗ
mus'limatan
لَّكَ
laka
وَأَرِنَا
wa-arinā
مَنَاسِكَنَا
manāsikanā
وَتُبۡ
watub
عَلَيۡنَآۖ
ʿalaynā
إِنَّكَ
innaka
أَنتَ
anta
ٱلتَّوَّابُ
l-tawābu
ٱلرَّحِيمُ
l-raḥīmu
١٢٨
... “Our Lord! Accept ˹this˺ from us. You are indeed the All-Hearing, All-Knowing. (127) Our Lord! Make us both ˹fully˺ submit to You and from our descendants a nation that will submit to You. Show us our rituals, and turn to us in grace. You are truly the Accepter of Repentance, Most Merciful. (128)
رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ٣٨
رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةًۭ طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٨
رَبِّ
rabbi
هَبۡ
hab
لِي
lī
مِن
min
لَّدُنكَ
ladunka
ذُرِّيَّةٗ
dhurriyyatan
طَيِّبَةًۖ
ṭayyibatan
إِنَّكَ
innaka
سَمِيعُ
samīʿu
ٱلدُّعَآءِ
l-duʿāi
٣٨
... “My Lord! Grant me—by your grace—righteous offspring. You are certainly the Hearer of ˹all˺ prayers.”
ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افيدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ٣٧ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء ٣٨
رَّبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةًۭ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٣٧ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ٣٨
رَّبَّنَآ
rabbanā
إِنِّيٓ
innī
أَسۡكَنتُ
askantu
مِن
min
ذُرِّيَّتِي
dhurriyyatī
بِوَادٍ
biwādin
غَيۡرِ
ghayri
ذِي
dhī
زَرۡعٍ
zarʿin
عِندَ
ʿinda
بَيۡتِكَ
baytika
ٱلۡمُحَرَّمِ
l-muḥarami
رَبَّنَا
rabbanā
لِيُقِيمُواْ
liyuqīmū
ٱلصَّلَوٰةَ
l-ṣalata
فَٱجۡعَلۡ
fa-ij'ʿal
أَفۡـِٔدَةٗ
afidatan
مِّنَ
mina
ٱلنَّاسِ
l-nāsi
تَهۡوِيٓ
tahwī
إِلَيۡهِمۡ
ilayhim
وَٱرۡزُقۡهُم
wa-ur'zuq'hum
مِّنَ
mina
ٱلثَّمَرَٰتِ
l-thamarāti
لَعَلَّهُمۡ
laʿallahum
يَشۡكُرُونَ
yashkurūna
٣٧
رَبَّنَآ
rabbanā
إِنَّكَ
innaka
تَعۡلَمُ
taʿlamu
مَا
mā
نُخۡفِي
nukh'fī
وَمَا
wamā
نُعۡلِنُۗ
nuʿ'linu
وَمَا
wamā
يَخۡفَىٰ
yakhfā
عَلَى
ʿalā
ٱللَّهِ
l-lahi
مِن
min
شَيۡءٖ
shayin
فِي
fī
ٱلۡأَرۡضِ
l-arḍi
وَلَا
walā
فِي
fī
ٱلسَّمَآءِ
l-samāi
٣٨
Our Lord! I have settled some of my offspring in a barren valley, near Your Sacred House, our Lord, so that they may establish prayer. So make the hearts of ˹believing˺ people incline towards them and provide them with fruits, so perhaps they will be thankful. (37) Our Lord! You certainly know what we conceal and what we reveal. Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah. (38)