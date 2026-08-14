প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর

Taha 20:93 الا تتبعن افعصيت امري ٩٣

পাতা ২৮৬ · জুজ ১৬

اَلَّا
تَتَّبِعَنِ ؕ
اَفَعَصَیْتَ
اَمْرِیْ
۟
আমাকে অনুসরণ করতে? তাহলে তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করলে?
আরও পড়ুন

তাফসীর পড়ুন

Tafsir Ahsanul Bayaan

আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?’ [১]

[১] অর্থাৎ, যদি তারা তোমার নিষেধ পালন করতে অস্বীকার করেছিল, তাহলে তোমার উচিত ছিল, সাথে সাথে ত্বুর পাহাড়ে এসে আমাকে এর খবর দেওয়া। তুমিও আমার নির্দেশের পরোয়া করনি। অর্থাৎ, তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মর্যাদা রক্ষা করনি।

আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?’ [১]

[১] অর্থাৎ, যদি তারা তোমার নিষেধ পালন করতে অস্বীকার করেছিল, তাহলে তোমার উচিত ছিল, সাথে সাথ

আরও তাফসির
Notes placeholders