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অনুবাদ
২০:৭৪
انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ٧٤
إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًۭا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٧٤
اِنَّهٗ
مَنْ
یَّاْتِ
رَبَّهٗ
مُجْرِمًا
فَاِنَّ
لَهٗ
جَهَنَّمَ ؕ
لَا
یَمُوْتُ
فِیْهَا
وَلَا
یَحْیٰی
۟
যে কেউ তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী অবস্থায় হাযির হবে তার জন্যে আছে জাহান্নাম, সেখানে সে না মরবে, আর না বাঁচবে।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
২০:৭৪
انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ٧٤
إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًۭا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٧٤
اِنَّهٗ
مَنْ
یَّاْتِ
رَبَّهٗ
مُجْرِمًا
فَاِنَّ
لَهٗ
جَهَنَّمَ ؕ
لَا
یَمُوْتُ
فِیْهَا
وَلَا
یَحْیٰی
۟
যে কেউ তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী অবস্থায় হাযির হবে তার জন্যে আছে জাহান্নাম, সেখানে সে না মরবে, আর না বাঁচবে।
তাফসির
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