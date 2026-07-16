প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
২০:৬৮
قلنا لا تخف انك انت الاعلى ٦٨
قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ٦٨

۟

আমি বললাম, ‘ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে।’
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন