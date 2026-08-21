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Sad 38:74 الا ابليس استكبر وكان من الكافرين ٧٤

পাতা ৪১২ · জুজ ২৩

اِلَّاۤ
اِبْلِیْسَ ؕ
اِسْتَكْبَرَ
وَكَانَ
مِنَ
الْكٰفِرِیْنَ
۟
ইবলীস ছাড়া। সে অহঙ্কার করল আর কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

ইবলীস ছাড়া, সে অহংকার করল[১] এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল। [২]

[১] যদি ইবলীসকে ফিরিশতার গুণে গুণান্বিত ভাবা হয় তবে এই استثناء متصل হবে। অর্থাৎ ইবলীস সিজদার ঐ আদেশের আওতাভুক্ত হবে। এ ছাড়া এটা استثناء منقطع হবে, অর্থাৎ ইবলীস সেই আদেশের আওতাভুক্ত ছিল না। কিন্তু তার আকাশে বসবাসের কারণে তাকে

ইবলীস ছাড়া, সে অহংকার করল[১] এবং সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল। [২]

[১] যদি ইবলীসকে ফিরিশতার গুণে গুণান্বিত ভাবা হয় তবে এই استثناء متصل হবে। অ

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