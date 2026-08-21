اِذْ
قَالَ
رَبُّكَ
لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ
اِنِّیْ
خَالِقٌۢ
بَشَرًا
مِّنْ
طِیْنٍ
۟
স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন- আমি কাদা থেকে মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বলেছিলেন,[১] ‘নিশ্চয় আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। [২]
[১] এ ঘটনাটি ইতিপূর্বে সূরা বাক্বারা ২:৩০-৩৪, আ'রাফ ৭:১১, হিজর ১৫:২৮-৩১, বানী ইস্রাঈল ১৭:৬১ ও কাহফ ১৮:৫০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এখানেও তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।[২] অর্থাৎ, একটি মানুষ সৃষ্টি করব…
স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বলেছিলেন,[১] ‘নিশ্চয় আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। [২]
[১] এ ঘটনাটি ইতিপূর্বে সূরা বাক্বারা ২:৩০-৩৪, আ'রাফ…