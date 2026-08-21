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Sad 38:73 فسجد الملايكة كلهم اجمعون ٧٣

পাতা ৪১২ · জুজ ২৩

فَسَجَدَ
الْمَلٰٓىِٕكَةُ
كُلُّهُمْ
اَجْمَعُوْنَ
۟ۙ
তখন ফেরেশতারা সবাই সেজদা করল।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

তখন ফিরিশতারা সকলেই সিজদা করল--[১]

[১] এটা মানুষের জন্য দ্বিতীয় সম্মান যে, তাকে পূত-পবিত্র ফিরিশতাগণও সম্মানের জন্য সিজদা করেছেন। كُلُّهُمْ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কোন একজন ফিরিশতাও সিজদা করতে বাদ যাননি। তার পর أَجْمَعُوْنَ বলে পরিষ্কার করে দিলেন যে, সকলে একই সময়ে সিজদা করেছিলেন, বিভিন্ন সময়ে নয়। কেউ

তখন ফিরিশতারা সকলেই সিজদা করল--[১]

[১] এটা মানুষের জন্য দ্বিতীয় সম্মান যে, তাকে পূত-পবিত্র ফিরিশতাগণও সম্মানের জন্য সিজদা করেছেন। كُلُّهُمْ দ্বারা বুঝা

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