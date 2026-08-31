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৪৯. Al-Hujurat
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আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৪৯:১
يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم ١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ ١
یٰۤاَیُّهَا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
لَا
تُقَدِّمُوْا
بَیْنَ
یَدَیِ
اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ
وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
سَمِیْعٌ
عَلِیْمٌ
۟
ওহে মু’মিনগণ! তোমরা (কোন বিষয়েই) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আগে বেড়ে যেয়ো না, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
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৪৯:১
يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم ١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ ١
یٰۤاَیُّهَا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
لَا
تُقَدِّمُوْا
بَیْنَ
یَدَیِ
اللّٰهِ
وَرَسُوْلِهٖ
وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
سَمِیْعٌ
عَلِیْمٌ
۟
ওহে মু’মিনগণ! তোমরা (কোন বিষয়েই) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আগে বেড়ে যেয়ো না, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন