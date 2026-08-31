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অনুবাদ
৪৪:১৭
۞ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ١٧
۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌۭ كَرِيمٌ ١٧
وَلَقَدْ
فَتَنَّا
قَبْلَهُمْ
قَوْمَ
فِرْعَوْنَ
وَجَآءَهُمْ
رَسُوْلٌ
كَرِیْمٌ
۟ۙ
তাদের পূর্বে আমি ফেরাউন জাতিকে পরীক্ষা করেছিলাম। তাদের কাছে এসেছিল এক সম্মানিত রসূল।
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৪৪:১৮
ان ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين ١٨
أَنْ أَدُّوٓا۟ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٨
اَنْ
اَدُّوْۤا
اِلَیَّ
عِبَادَ
اللّٰهِ ؕ
اِنِّیْ
لَكُمْ
رَسُوْلٌ
اَمِیْنٌ
۟ۙ
সে বলেছিল- আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে অর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য প্রেরিত বিশ্বস্ত রসূল।
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৪৪:১৯
وان لا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين ١٩
وَأَن لَّا تَعْلُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّىٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَـٰنٍۢ مُّبِينٍۢ ١٩
وَّاَنْ
لَّا
تَعْلُوْا
عَلَی
اللّٰهِ ؕ
اِنِّیْۤ
اٰتِیْكُمْ
بِسُلْطٰنٍ
مُّبِیْنٍ
۟ۚ
আর আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য দেখাইও না, আমি তোমাদের কাছে (আমার রসূল হওয়ার) সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছি।
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৪৪:২০
واني عذت بربي وربكم ان ترجمون ٢٠
وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ٢٠
وَاِنِّیْ
عُذْتُ
بِرَبِّیْ
وَرَبِّكُمْ
اَنْ
تَرْجُمُوْنِ
۟ؗ
আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করছি যাতে তোমরা আমাকে পাথরের আঘাতে হত্যা না কর।
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৪৪:২১
وان لم تومنوا لي فاعتزلون ٢١
وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ لِى فَٱعْتَزِلُونِ ٢١
وَاِنْ
لَّمْ
تُؤْمِنُوْا
لِیْ
فَاعْتَزِلُوْنِ
۟
তোমরা যদি আমার প্রতি বিশ্বাস না আনো, কমপক্ষে আমার কাছ থেকে দূরে থাক।
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৪৪:২২
فدعا ربه ان هاولاء قوم مجرمون ٢٢
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌۭ مُّجْرِمُونَ ٢٢
فَدَعَا
رَبَّهٗۤ
اَنَّ
هٰۤؤُلَآءِ
قَوْمٌ
مُّجْرِمُوْنَ
۟
(কিন্তু তারা ছিল আক্রমণমুখী) তখন সে তার পালনকর্তার নিকট দু‘আ করল- এরা অপরাধী জাতি।
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৪৪:২৩
فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون ٢٣
فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٢٣
فَاَسْرِ
بِعِبَادِیْ
لَیْلًا
اِنَّكُمْ
مُّتَّبَعُوْنَ
۟ۙ
(তখন আমি বললাম) তুমি আমার বান্দাহদেরকে নিয়ে রাতের বেলায় বের হয়ে পড়, তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।
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৪৪:২৪
واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون ٢٤
وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌۭ مُّغْرَقُونَ ٢٤
وَاتْرُكِ
الْبَحْرَ
رَهْوًا ؕ
اِنَّهُمْ
جُنْدٌ
مُّغْرَقُوْنَ
۟
(মূসা বানী ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গিয়ে সমুদ্রকে আবার প্রবহমান করার জন্য স্বীয় লাঠি নিক্ষেপ করলে আল্লাহ বললেন) সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, তারা (অর্থাৎ ফেরাউনী দল) এমন এক বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।
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৪৪:২৫
كم تركوا من جنات وعيون ٢٥
كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّـٰتٍۢ وَعُيُونٍۢ ٢٥
كَمْ
تَرَكُوْا
مِنْ
جَنّٰتٍ
وَّعُیُوْنٍ
۟ۙ
তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান আর ঝর্ণা,
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৪৪:২৬
وزروع ومقام كريم ٢٦
وَزُرُوعٍۢ وَمَقَامٍۢ كَرِيمٍۢ ٢٦
وَّزُرُوْعٍ
وَّمَقَامٍ
كَرِیْمٍ
۟ۙ
শস্য ক্ষেত, আর অভিজাত স্থান,
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৪৪:২৭
ونعمة كانوا فيها فاكهين ٢٧
وَنَعْمَةٍۢ كَانُوا۟ فِيهَا فَـٰكِهِينَ ٢٧
وَّنَعْمَةٍ
كَانُوْا
فِیْهَا
فٰكِهِیْنَ
۟ۙ
আর বিলাস সামগ্রী- যা নিয়ে তারা আনন্দ করত।
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৪৪:২৮
كذالك واورثناها قوما اخرين ٢٨
كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَـٰهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ٢٨
كَذٰلِكَ ۫
وَاَوْرَثْنٰهَا
قَوْمًا
اٰخَرِیْنَ
۟
এমনটাই হয়েছিল, অতঃপর আমি অন্য জাতির লোকদেরকে সে সবের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছিলাম।
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৪৪:২৯
فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين ٢٩
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا۟ مُنظَرِينَ ٢٩
فَمَا
بَكَتْ
عَلَیْهِمُ
السَّمَآءُ
وَالْاَرْضُ
وَمَا
كَانُوْا
مُنْظَرِیْنَ
۟۠
আসমান আর যমীন তাদের জন্য কাঁদেনি, আর তাদেরকে একটু অবসরও দেয়া হয়নি।
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৪৪:৩০
ولقد نجينا بني اسراييل من العذاب المهين ٣٠
وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٣٠
وَلَقَدْ
نَجَّیْنَا
بَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
مِنَ
الْعَذَابِ
الْمُهِیْنِ
۟ۙ
আমি বানী ইসরাঈলকে রক্ষা করেছিলাম অপমানজনক শাস্তি হতে
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৪৪:৩১
من فرعون انه كان عاليا من المسرفين ٣١
مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًۭا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١
مِنْ
فِرْعَوْنَ ؕ
اِنَّهٗ
كَانَ
عَالِیًا
مِّنَ
الْمُسْرِفِیْنَ
۟
ফেরাউনের। সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের শীর্ষে।
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৪৪:৩২
ولقد اخترناهم على علم على العالمين ٣٢
وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَـٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٣٢
وَلَقَدِ
اخْتَرْنٰهُمْ
عَلٰی
عِلْمٍ
عَلَی
الْعٰلَمِیْنَ
۟ۚ
আমি জেনে বুঝেই বিশ্বজগতের উপর তাদেরকে (অর্থাৎ বানী ইসরাঈলকে) বেছে নিয়েছিলাম।
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৪৪:৩৩
واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين ٣٣
وَءَاتَيْنَـٰهُم مِّنَ ٱلْـَٔايَـٰتِ مَا فِيهِ بَلَـٰٓؤٌۭا۟ مُّبِينٌ ٣٣
وَاٰتَیْنٰهُمْ
مِّنَ
الْاٰیٰتِ
مَا
فِیْهِ
بَلٰٓؤٌا
مُّبِیْنٌ
۟
এবং তাদেরকে আমি এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম যাতে সুস্পষ্ট পরীক্ষা নিহিত ছিল।
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৪৪:৩৪
ان هاولاء ليقولون ٣٤
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَيَقُولُونَ ٣٤
اِنَّ
هٰۤؤُلَآءِ
لَیَقُوْلُوْنَ
۟ۙ
এই কাফিররা বলে,
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৪৪:৩৫
ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين ٣٥
إِنْ هِىَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ٣٥
اِنْ
هِیَ
اِلَّا
مَوْتَتُنَا
الْاُوْلٰی
وَمَا
نَحْنُ
بِمُنْشَرِیْنَ
۟
আমাদের প্রথম মৃত্যুর পর আর কিছু নাই আর আমরা পুনরুত্থিত হব না।
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৪৪:৩৬
فاتوا باباينا ان كنتم صادقين ٣٦
فَأْتُوا۟ بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣٦
فَاْتُوْا
بِاٰبَآىِٕنَاۤ
اِنْ
كُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ
۟
(মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে- তোমাদের এ কথায়) তোমরা যদি সত্য হও, তাহলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে হাজির কর।
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৪৪:৩৭
اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين ٣٧
أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍۢ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَـٰهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ٣٧
اَهُمْ
خَیْرٌ
اَمْ
قَوْمُ
تُبَّعٍ ۙ
وَّالَّذِیْنَ
مِنْ
قَبْلِهِمْ ؕ
اَهْلَكْنٰهُمْ ؗ
اِنَّهُمْ
كَانُوْا
مُجْرِمِیْنَ
۟
এরাই শ্রেষ্ঠ, না তুব্বা সম্প্রদায় আর তাদের আগে যারা ছিল তারা? আমিতো ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা ছিল অপরাধী।
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৪৪:১৭
۞ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ١٧
۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌۭ كَرِيمٌ ١٧
وَلَقَدْ
فَتَنَّا
قَبْلَهُمْ
قَوْمَ
فِرْعَوْنَ
وَجَآءَهُمْ
رَسُوْلٌ
كَرِیْمٌ
۟ۙ
তাদের পূর্বে আমি ফেরাউন জাতিকে পরীক্ষা করেছিলাম। তাদের কাছে এসেছিল এক সম্মানিত রসূল।
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