প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর

৪০. Ghafir

ক্ষমাকারী

তথ্য
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৪০:১
حم ١
حمٓ ١

۟ۚ

হা-মীম।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন