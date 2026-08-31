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অনুবাদ
৩৭:৮৩
۞ وان من شيعته لابراهيم ٨٣
۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ٨٣
وَاِنَّ
مِنْ
شِیْعَتِهٖ
لَاِبْرٰهِیْمَ
۟ۘ
অবশ্যই ইবরাহীম ছিল তারই দলের লোক।
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৩৭:৮৪
اذ جاء ربه بقلب سليم ٨٤
إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍۢ سَلِيمٍ ٨٤
اِذْ
جَآءَ
رَبَّهٗ
بِقَلْبٍ
سَلِیْمٍ
۟
সে যখন তার প্রতিপালকের কাছে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে হাজির হল,
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৩৭:৮৫
اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون ٨٥
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ ٨٥
اِذْ
قَالَ
لِاَبِیْهِ
وَقَوْمِهٖ
مَاذَا
تَعْبُدُوْنَ
۟ۚ
সে তখন তার পিতাকে ও তার জাতিকে বলল, ‘তোমরা কিসের ‘ইবাদাত কর?
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৩৭:৮৬
ايفكا الهة دون الله تريدون ٨٦
أَئِفْكًا ءَالِهَةًۭ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ٨٦
اَىِٕفْكًا
اٰلِهَةً
دُوْنَ
اللّٰهِ
تُرِیْدُوْنَ
۟ؕ
তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে মিথ্যে মা’বুদ পেতে চাও?
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৩৭:৮৭
فما ظنكم برب العالمين ٨٧
فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٧
فَمَا
ظَنُّكُمْ
بِرَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟
বিশ্ব জগতের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমরা কী ধারণা পোষণ কর?
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৩৭:৮৮
فنظر نظرة في النجوم ٨٨
فَنَظَرَ نَظْرَةًۭ فِى ٱلنُّجُومِ ٨٨
فَنَظَرَ
نَظْرَةً
فِی
النُّجُوْمِ
۟ۙ
অতঃপর তারকারাজির দিকে সে একবার তাকাল (অর্থাৎ চিন্তে ভাবনা করল)
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৩৭:৮৯
فقال اني سقيم ٨٩
فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌۭ ٨٩
فَقَالَ
اِنِّیْ
سَقِیْمٌ
۟
তারপর বলল, ‘‘আমি অসুস্থ।’’
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৩৭:৯০
فتولوا عنه مدبرين ٩٠
فَتَوَلَّوْا۟ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ٩٠
فَتَوَلَّوْا
عَنْهُ
مُدْبِرِیْنَ
۟
অতঃপর তারা তাকে পেছনে রেখে চলে গেল।
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৩৭:৯১
فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون ٩١
فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٩١
فَرَاغَ
اِلٰۤی
اٰلِهَتِهِمْ
فَقَالَ
اَلَا
تَاْكُلُوْنَ
۟ۚ
তারপর সে চুপে চুপে তাদের উপাস্যদের কাছে ঢুকে পড়ল আর বলল, (আপনাদের সম্মুখে রাখা এত উপাদেয় খাবার) আপনারা খাচ্ছেন না কেন?
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৩৭:৯২
ما لكم لا تنطقون ٩٢
مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ٩٢
مَا
لَكُمْ
لَا
تَنْطِقُوْنَ
۟
কী হয়েছে আপনাদের, কথা বলছেন না কেন?
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৩৭:৯৩
فراغ عليهم ضربا باليمين ٩٣
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًۢا بِٱلْيَمِينِ ٩٣
فَرَاغَ
عَلَیْهِمْ
ضَرْبًا
بِالْیَمِیْنِ
۟
অতঃপর সে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সজোরে আঘাত করল।
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৩৭:৮৩
۞ وان من شيعته لابراهيم ٨٣
۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ٨٣
وَاِنَّ
مِنْ
شِیْعَتِهٖ
لَاِبْرٰهِیْمَ
۟ۘ
অবশ্যই ইবরাহীম ছিল তারই দলের লোক।
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