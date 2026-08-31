প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
৩৭:৮৩
۞ وان من شيعته لابراهيم ٨٣
۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ٨٣

۟ۘ

অবশ্যই ইবরাহীম ছিল তারই দলের লোক।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন