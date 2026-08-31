প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
অনুবাদ
৩৭:২২
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢
اُحْشُرُوا
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
وَاَزْوَاجَهُمْ
وَمَا
كَانُوْا
یَعْبُدُوْنَ
۟ۙ
(হুকুম দেয়া হবে) ‘একত্র কর যালিমদেরকে আর তাদের সঙ্গীদেরকে এবং তাদেরকেও, যাদের তারা ‘ইবাদাত করত
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
৩৭:২৩
من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ٢٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ٢٣
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
فَاهْدُوْهُمْ
اِلٰی
صِرَاطِ
الْجَحِیْمِ
۟
আল্লাহর (‘ইবাদাতের) পরিবর্তে, আর তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখাও।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
৩৭:২৪
وقفوهم انهم مسيولون ٢٤
وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ٢٤
وَقِفُوْهُمْ
اِنَّهُمْ
مَّسْـُٔوْلُوْنَ
۟ۙ
অতঃপর ওদেরকে থামাও ওদেরকে তো প্রশ্ন করা হবে-
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
৩৭:২৫
ما لكم لا تناصرون ٢٥
مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٥
مَا
لَكُمْ
لَا
تَنَاصَرُوْنَ
۟
‘তোমাদের হয়েছে কী, তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করছ না কেন?’
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
৩৭:২৬
بل هم اليوم مستسلمون ٢٦
بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٦
بَلْ
هُمُ
الْیَوْمَ
مُسْتَسْلِمُوْنَ
۟
বরং আজ তারা (বিচারের সামনে) আত্মসমপর্ণ করবে।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
৩৭:২৭
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٢٧
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَسَآءَلُونَ ٢٧
وَاَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ
عَلٰی
بَعْضٍ
یَّتَسَآءَلُوْنَ
۟
তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
৩৭:২৮
قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين ٢٨
قَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ٢٨
قَالُوْۤا
اِنَّكُمْ
كُنْتُمْ
تَاْتُوْنَنَا
عَنِ
الْیَمِیْنِ
۟
তারা (তাদের ক্ষমতাশালীদেরকে) বলবে, ‘‘তোমরা তো তোমাদের ক্ষমতা নিয়ে আমাদের কাছে আসতে।’
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
৩৭:২৯
قالوا بل لم تكونوا مومنين ٢٩
قَالُوا۟ بَل لَّمْ تَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ٢٩
قَالُوْا
بَلْ
لَّمْ
تَكُوْنُوْا
مُؤْمِنِیْنَ
۟ۚ
তারা (অর্থাৎ ক্ষমতার অধিকারীরা) উত্তর দিবে- ‘‘তোমরা তো (বিচার দিবসের প্রতি) বিশ্বাসীই ছিলে না।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
৩৭:৩০
وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين ٣٠
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَـٰنٍۭ ۖ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًۭا طَـٰغِينَ ٣٠
وَمَا
كَانَ
لَنَا
عَلَیْكُمْ
مِّنْ
سُلْطٰنٍ ۚ
بَلْ
كُنْتُمْ
قَوْمًا
طٰغِیْنَ
۟
আর তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্বও ছিল না, বরং তোমরা ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
৩৭:৩১
فحق علينا قول ربنا انا لذايقون ٣١
فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ إِنَّا لَذَآئِقُونَ ٣١
فَحَقَّ
عَلَیْنَا
قَوْلُ
رَبِّنَاۤ ۖۗ
اِنَّا
لَذَآىِٕقُوْنَ
۟
আমাদের বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার উক্তিই সত্য হয়েছে, আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তির স্বাদ নিতে হবে।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
৩৭:৩২
فاغويناكم انا كنا غاوين ٣٢
فَأَغْوَيْنَـٰكُمْ إِنَّا كُنَّا غَـٰوِينَ ٣٢
فَاَغْوَیْنٰكُمْ
اِنَّا
كُنَّا
غٰوِیْنَ
۟
আসলে আমরাই তোমাদেরকে গোমরাহ করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও গোমরাহ ছিলাম।’
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
৩৭:৩৩
فانهم يوميذ في العذاب مشتركون ٣٣
فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍۢ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٣
فَاِنَّهُمْ
یَوْمَىِٕذٍ
فِی
الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُوْنَ
۟
সেদিন (দুর্বল আর সবল) সবাই ‘আযাবে শরীক হবে।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
৩৭:২২
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢
اُحْشُرُوا
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
وَاَزْوَاجَهُمْ
وَمَا
كَانُوْا
یَعْبُدُوْنَ
۟ۙ
(হুকুম দেয়া হবে) ‘একত্র কর যালিমদেরকে আর তাদের সঙ্গীদেরকে এবং তাদেরকেও, যাদের তারা ‘ইবাদাত করত
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন