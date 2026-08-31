প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর

৩০. Ar-Rum

রোমান জাতি

তথ্য
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৩০:১
الم ١
الٓمٓ ١

۟ۚ

আলিম-লাম-মীম।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন