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২৬. Ash-Shu'ara

কবি

তথ্য
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
২৬:১
طسم ١
طسٓمٓ ١

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ত্ব-সীন-মীম।
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