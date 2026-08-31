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. Al-Fatihah

সূচনা

তথ্য
১:১
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١

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(আরম্ভ করছি) পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহর নামে।
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