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২০. Taha

ত়া হা

তথ্য
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
২০:১
طه ١
طه ١

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ত্ব-হা-।
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