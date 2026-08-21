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Az-Zumar 39:29 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ٢٩

পাতা ৪১৫ · জুজ ২৩

ضَرَبَ
اللّٰهُ
مَثَلًا
رَّجُلًا
فِیْهِ
شُرَكَآءُ
مُتَشٰكِسُوْنَ
وَرَجُلًا
سَلَمًا
لِّرَجُلٍ ؕ
هَلْ
یَسْتَوِیٰنِ
مَثَلًا ؕ
اَلْحَمْدُ
لِلّٰهِ ۚ
بَلْ
اَكْثَرُهُمْ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
۟
আল্লাহ একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেনঃ এক ব্যক্তি যার মুনিব অনেক- যারা পরস্পরের বিরোধী। আরেক ব্যক্তি যার সম্পূর্ণ মালিকানা একজনের (উপর ন্যস্ত), তুলনায় এ দু’জন কি সমান? যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই (যে তিনি আমাদেরকে নানান দেবদেবীর কবল থেকে রক্ষা ক’রে একমাত্র তাঁরই সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন), কিন্তু মানুষদের অধিকাংশ (এ আসল সত্যটা) জানে না।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেনঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা তাতে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন শরীক এবং আরেক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন। এদের দু’জনের অবস্থা কি সমান?[১] সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য; [২] কিন্তু ওদের অধিকাংশই এ জানে না। [৩]

[১] এতে মুশরিক (অংশীবাদী) ও মুখলিস (এক আল্লাহতে বিশ্বাসী) দৃষ্টা

আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেনঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা তাতে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন শরীক এবং আরেক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন। এদের দু’জনের অবস্

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