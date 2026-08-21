فَاَذَاقَهُمُ
اللّٰهُ
الْخِزْیَ
فِی
الْحَیٰوةِ
الدُّنْیَا ۚ
وَلَعَذَابُ
الْاٰخِرَةِ
اَكْبَرُ ۘ
لَوْ
كَانُوْا
یَعْلَمُوْنَ
۟
কাজেই আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার জিন্দেগিতেই লাঞ্ছনার স্বাদ ভোগ করালেন। আর অবশ্যই আখিরাতের শাস্তি সবচেয়ে কঠিন। তারা যদি জানত!
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Tafsir Ahsanul Bayaan
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সুতরাং আল্লাহ ওদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা আস্বাদন করালেন।[১] আর নিশ্চয় পরলোকের শাস্তি কঠিনতর; যদি ওরা জানত!
[১] এর দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে এই বলে সতর্ক করা হচ্ছে যে, পূর্ববর্তী জাতিরা পয়গম্বরদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করার ফলে তাদের এই অবস্থা হয়েছিল, আর তোমরা নবীকুল শিরোমণি ও মানবকুল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মিথ্য…
সুতরাং আল্লাহ ওদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা আস্বাদন করালেন।[১] আর নিশ্চয় পরলোকের শাস্তি কঠিনতর; যদি ওরা জানত!
[১] এর দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে এই বলে সতর…