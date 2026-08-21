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Az-Zumar 39:24 افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ٢٤

পাতা ৪১৫ · জুজ ২৩

اَفَمَنْ
یَّتَّقِیْ
بِوَجْهِهٖ
سُوْٓءَ
الْعَذَابِ
یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ ؕ
وَقِیْلَ
لِلظّٰلِمِیْنَ
ذُوْقُوْا
مَا
كُنْتُمْ
تَكْسِبُوْنَ
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ক্বিয়ামতের দিন যে ব্যক্তি তার (হাত পা বাঁধা থাকার কারণে) মুখমন্ডলের সাহায্যে ভয়ানক ‘আযাবের আঘাত ঠেকাতে চাইবে (সে কি তার মত যে এসব থেকে নিরাপদ)? যালিমদেরকে বলা হবে- তোমরা যা অর্জন করেছ তার স্বাদ গ্রহণ কর।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে (সে কি তার মত, যে নিরাপদ?)[১] সীমালংঘনকারীদের বলা হবে, তোমরা যে কর্ম করতে, তার শাস্তি আস্বাদন কর।

[১] অর্থাৎ, এ ধরনের মানুষ কি ঐ সকল মানুষের সমান হবে, যারা কিয়ামতের দিন নির্ভয় ও নিরাপদ থাকবে?

যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে (সে কি তার মত, যে নিরাপদ?)[১] সীমালংঘনকারীদের বলা হবে, তোমরা যে কর্ম করতে, তার শা

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