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৫৩:২২
تلك اذا قسمة ضيزى ٢٢
تِلْكَ إِذًۭا قِسْمَةٌۭ ضِيزَىٰٓ ٢٢

۟

তাহলে এটাতো খুবই অসঙ্গত ভাগ-বাঁটোয়ারা।
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