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৭২:১৫
واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ١٥
وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًۭا ١٥

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আর যারা অন্যায়কারী তারা জাহান্নামের ইন্ধন।
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