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৭৬:১৮
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨

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সেখানে আছে একটা ঝর্ণা, যার নাম সালসাবীল।
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