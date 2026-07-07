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৫১:৩৬
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ٣٦
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍۢ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٦

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আমি সেখানে মুসলিমদের একটি পরিবার ছাড়া আর পাইনি।
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