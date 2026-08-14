قَالَ
كَذَٰلِكَ
أَتَتۡكَ
ءَايَٰتُنَا
فَنَسِيتَهَاۖ
وَكَذَٰلِكَ
ٱلۡيَوۡمَ
تُنسَىٰ
١٢٦
قال الله تعالى له: حشرتك أعمى; لأنك أتتك آياتي البينات، فأعرضت عنها، ولم تؤمن بها، وكما تركتَها في الدنيا فكذلك اليوم تُترك في النار.
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Arabic Qurtubi Tafseer
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قال كذلك أتتك آياتنا أي قال الله تعالى له : كذلك أتتك آياتنا أي دلالاتنا على وحدانيتنا وقدرتنا . فنسيتها أي تركتها ولم تنظر فيها ، وأعرضت عنها . وكذلك اليوم تنسى أي تترك في العذاب ؛ يريد جهنم .
قال كذلك أتتك آياتنا أي قال الله تعالى له : كذلك أتتك آياتنا أي دلالاتنا على وحدانيتنا وقدرتنا . فنسيتها أي تركتها ولم تنظر فيها ، وأعرضت عنها . وكذلك…