تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة

قائمة السور

ترتيب:
تصاعدي
١
٧ آيات
٢
٢٨٦ آيات
٣
٢٠٠ آيات
٤
١٧٦ آيات
٥
١٢٠ آيات
٦
١٦٥ آيات
٧
٢٠٦ آيات
٨
٧٥ آيات
٩
١٢٩ آيات
١٠
١٠٩ آيات
١١
١٢٣ آيات
١٢
١١١ آيات
١٣
٤٣ آيات
١٤
٥٢ آيات
١٥
٩٩ آيات
١٦
١٢٨ آيات
١٧
١١١ آيات
١٨
١١٠ آيات
١٩
٩٨ آيات
٢٠
١٣٥ آيات
٢١
١١٢ آيات
٢٢
٧٨ آيات
٢٣
١١٨ آيات
٢٤
٦٤ آيات
٢٥
٧٧ آيات
٢٦
٢٢٧ آيات
٢٧
٩٣ آيات
٢٨
٨٨ آيات
٢٩
٦٩ آيات
٣٠
٦٠ آيات
٣١
٣٤ آيات
٣٢
٣٠ آيات
٣٣
٧٣ آيات
٣٤
٥٤ آيات
٣٥
٤٥ آيات
٣٦
٨٣ آيات
٣٧
١٨٢ آيات
٣٨
٨٨ آيات
٣٩
٧٥ آيات
٤٠
٨٥ آيات
٤١
٥٤ آيات
٤٢
٥٣ آيات
٤٣
٨٩ آيات
٤٤
٥٩ آيات
٤٥
٣٧ آيات
٤٦
٣٥ آيات
٤٧
٣٨ آيات
٤٨
٢٩ آيات
٤٩
١٨ آيات
٥٠
٤٥ آيات
٥١
٦٠ آيات
٥٢
٤٩ آيات
٥٣
٦٢ آيات
٥٤
٥٥ آيات
٥٥
٧٨ آيات
٥٦
٩٦ آيات
٥٧
٢٩ آيات
٥٨
٢٢ آيات
٥٩
٢٤ آيات
٦٠
١٣ آيات
٦١
١٤ آيات
٦٢
١١ آيات
٦٣
١١ آيات
٦٤
١٨ آيات
٦٥
١٢ آيات
٦٦
١٢ آيات
٦٧
٣٠ آيات
٦٨
٥٢ آيات
٦٩
٥٢ آيات
٧٠
٤٤ آيات
٧١
٢٨ آيات
٧٢
٢٨ آيات
٧٣
٢٠ آيات
٧٤
٥٦ آيات
٧٥
٤٠ آيات
٧٦
٣١ آيات
٧٧
٥٠ آيات
٧٨
٤٠ آيات
٧٩
٤٦ آيات
٨٠
٤٢ آيات
٨١
٢٩ آيات
٨٢
١٩ آيات
٨٣
٣٦ آيات
٨٤
٢٥ آيات
٨٥
٢٢ آيات
٨٦
١٧ آيات
٨٧
١٩ آيات
٨٨
٢٦ آيات
٨٩
٣٠ آيات
٩٠
٢٠ آيات
٩١
١٥ آيات
٩٢
٢١ آيات
٩٣
١١ آيات
٩٤
٨ آيات
٩٥
٨ آيات
٩٦
١٩ آيات
٩٧
٥ آيات
٩٨
٨ آيات
٩٩
٨ آيات
١٠٠
١١ آيات
١٠١
١١ آيات
١٠٢
٨ آيات
١٠٣
٣ آيات
١٠٤
٩ آيات
١٠٥
٥ آيات
١٠٦
٤ آيات
١٠٧
٧ آيات
١٠٨
٣ آيات
١٠٩
٦ آيات
١١٠
٣ آيات
١١١
٥ آيات
١١٢
٤ آيات
١١٣
٥ آيات
١١٤
٦ آيات