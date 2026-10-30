تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
قائمة السور
سورة
جزء
ترتيب نزول الوحي
ترتيب:
تصاعدي
١
٧ آيات
٢
٢٨٦ آيات
٣
٢٠٠ آيات
٤
١٧٦ آيات
٥
١٢٠ آيات
٦
١٦٥ آيات
٧
٢٠٦ آيات
٨
٧٥ آيات
٩
١٢٩ آيات
١٠
١٠٩ آيات
١١
١٢٣ آيات
١٢
١١١ آيات
١٣
٤٣ آيات
١٤
٥٢ آيات
١٥
٩٩ آيات
١٦
١٢٨ آيات
١٧
١١١ آيات
١٨
١١٠ آيات
١٩
٩٨ آيات
٢٠
١٣٥ آيات
٢١
١١٢ آيات
٢٢
٧٨ آيات
٢٣
١١٨ آيات
٢٤
٦٤ آيات
٢٥
٧٧ آيات
٢٦
٢٢٧ آيات
٢٧
٩٣ آيات
٢٨
٨٨ آيات
٢٩
٦٩ آيات
٣٠
٦٠ آيات
٣١
٣٤ آيات
٣٢
٣٠ آيات
٣٣
٧٣ آيات
٣٤
٥٤ آيات
٣٥
٤٥ آيات
٣٦
٨٣ آيات
٣٧
١٨٢ آيات
٣٨
٨٨ آيات
٣٩
٧٥ آيات
٤٠
٨٥ آيات
٤١
٥٤ آيات
٤٢
٥٣ آيات
٤٣
٨٩ آيات
٤٤
٥٩ آيات
٤٥
٣٧ آيات
٤٦
٣٥ آيات
٤٧
٣٨ آيات
٤٨
٢٩ آيات
٤٩
١٨ آيات
٥٠
٤٥ آيات
٥١
٦٠ آيات
٥٢
٤٩ آيات
٥٣
٦٢ آيات
٥٤
٥٥ آيات
٥٥
٧٨ آيات
٥٦
٩٦ آيات
٥٧
٢٩ آيات
٥٨
٢٢ آيات
٥٩
٢٤ آيات
٦٠
١٣ آيات
٦١
١٤ آيات
٦٢
١١ آيات
٦٣
١١ آيات
٦٤
١٨ آيات
٦٥
١٢ آيات
٦٦
١٢ آيات
٦٧
٣٠ آيات
٦٨
٥٢ آيات
٦٩
٥٢ آيات
٧٠
٤٤ آيات
٧١
٢٨ آيات
٧٢
٢٨ آيات
٧٣
٢٠ آيات
٧٤
٥٦ آيات
٧٥
٤٠ آيات
٧٦
٣١ آيات
٧٧
٥٠ آيات
٧٨
٤٠ آيات
٧٩
٤٦ آيات
٨٠
٤٢ آيات
٨١
٢٩ آيات
٨٢
١٩ آيات
٨٣
٣٦ آيات
٨٤
٢٥ آيات
٨٥
٢٢ آيات
٨٦
١٧ آيات
٨٧
١٩ آيات
٨٨
٢٦ آيات
٨٩
٣٠ آيات
٩٠
٢٠ آيات
٩١
١٥ آيات
٩٢
٢١ آيات
٩٣
١١ آيات
٩٤
٨ آيات
٩٥
٨ آيات
٩٦
١٩ آيات
٩٧
٥ آيات
٩٨
٨ آيات
٩٩
٨ آيات
١٠٠
١١ آيات
١٠١
١١ آيات
١٠٢
٨ آيات
١٠٣
٣ آيات
١٠٤
٩ آيات
١٠٥
٥ آيات
١٠٦
٤ آيات
١٠٧
٧ آيات
١٠٨
٣ آيات
١٠٩
٦ آيات
١١٠
٣ آيات
١١١
٥ آيات
١١٢
٤ آيات
١١٣
٥ آيات
١١٤
٦ آيات