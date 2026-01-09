092

والليل اذا يغشى ١ والنهار اذا تجلى ٢ وما خلق الذكر والانثى ٣
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ٣

ان سعيكم لشتى ٤ فاما من اعطى واتقى ٥ وصدق بالحسنى ٦
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ٤ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٦
فسنيسره لليسرى ٧ واما من بخل واستغنى ٨ وكذب بالحسنى
فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ٧ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٨ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ
٩ فسنيسره للعسرى ١٠ وما يغني عنه ماله اذا تردى ١١ ان علينا
٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ١٠ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ ١١ إِنَّ عَلَيْنَا
للهدى ١٢ وان لنا للاخرة والاولى ١٣ فانذرتكم نارا تلظى ١٤
لَلْهُدَىٰ ١٢ وَإِنَّ لَنَا لَلْـَٔاخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ١٣ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًۭا تَلَظَّىٰ ١٤

