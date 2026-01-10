١٤ وقالوا ان هاذا الا سحر مبين ١٥ ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما

١٤ وَقَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌ ١٥ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًۭا وَعِظَـٰمًا