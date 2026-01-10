🎯 حافظ على المسار الصحيح!
037
والصافات صفا ١ فالزاجرات زجرا ٢ فالتاليات ذكرا ٣
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١ فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًۭا ٢ فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْرًا ٣
وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ
صَفّٗا
١
فَٱلزَّٰجِرَٰتِ
زَجۡرٗا
٢
فَٱلتَّٰلِيَٰتِ
ذِكۡرًا
٣
ان الاهكم لواحد ٤ رب السماوات والارض وما بينهما ورب
إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌۭ ٤ رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ
إِنَّ
إِلَٰهَكُمۡ
لَوَٰحِدٞ
٤
رَّبُّ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
بَيۡنَهُمَا
وَرَبُّ
المشارق ٥ انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ٦ وحفظا
ٱلْمَشَـٰرِقِ ٥ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ٦ وَحِفْظًۭا
ٱلۡمَشَٰرِقِ
٥
إِنَّا
زَيَّنَّا
ٱلسَّمَآءَ
ٱلدُّنۡيَا
بِزِينَةٍ
ٱلۡكَوَاكِبِ
٦
وَحِفۡظٗا
من كل شيطان مارد ٧ لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون
مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍۢ مَّارِدٍۢ ٧ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ
مِّن
كُلِّ
شَيۡطَٰنٖ
مَّارِدٖ
٧
لَّا
يَسَّمَّعُونَ
إِلَى
ٱلۡمَلَإِ
ٱلۡأَعۡلَىٰ
وَيُقۡذَفُونَ
من كل جانب ٨ دحورا ولهم عذاب واصب ٩ الا من خطف
مِن كُلِّ جَانِبٍۢ ٨ دُحُورًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌۭ وَاصِبٌ ٩ إِلَّا مَنْ خَطِفَ
مِن
كُلِّ
جَانِبٖ
٨
دُحُورٗاۖ
وَلَهُمۡ
عَذَابٞ
وَاصِبٌ
٩
إِلَّا
مَنۡ
خَطِفَ
الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ١٠ فاستفتهم اهم اشد خلقا
ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌۭ ثَاقِبٌۭ ١٠ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا
ٱلۡخَطۡفَةَ
فَأَتۡبَعَهُۥ
شِهَابٞ
ثَاقِبٞ
١٠
فَٱسۡتَفۡتِهِمۡ
أَهُمۡ
أَشَدُّ
خَلۡقًا
ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب ١١ بل عجبت
أَم مَّنْ خَلَقْنَآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّن طِينٍۢ لَّازِبٍۭ ١١ بَلْ عَجِبْتَ
أَم
مَّنۡ
خَلَقۡنَآۚ
إِنَّا
خَلَقۡنَٰهُم
مِّن
طِينٖ
لَّازِبِۭ
١١
بَلۡ
عَجِبۡتَ
ويسخرون ١٢ واذا ذكروا لا يذكرون ١٣ واذا راوا اية يستسخرون
وَيَسْخَرُونَ ١٢ وَإِذَا ذُكِّرُوا۟ لَا يَذْكُرُونَ ١٣ وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ
وَيَسۡخَرُونَ
١٢
وَإِذَا
ذُكِّرُواْ
لَا
يَذۡكُرُونَ
١٣
وَإِذَا
رَأَوۡاْ
ءَايَةٗ
يَسۡتَسۡخِرُونَ
١٤ وقالوا ان هاذا الا سحر مبين ١٥ ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما
١٤ وَقَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌ ١٥ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًۭا وَعِظَـٰمًا
١٤
وَقَالُوٓاْ
إِنۡ
هَٰذَآ
إِلَّا
سِحۡرٞ
مُّبِينٌ
١٥
أَءِذَا
مِتۡنَا
وَكُنَّا
تُرَابٗا
وَعِظَٰمًا
اانا لمبعوثون ١٦ اواباونا الاولون ١٧ قل نعم وانتم داخرون
أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٦ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَٰخِرُونَ
أَءِنَّا
لَمَبۡعُوثُونَ
١٦
أَوَءَابَآؤُنَا
ٱلۡأَوَّلُونَ
١٧
قُلۡ
نَعَمۡ
وَأَنتُمۡ
دَٰخِرُونَ
١٨ فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون ١٩ وقالوا يا ويلنا هاذا
١٨ فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١٩ وَقَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا هَـٰذَا
١٨
فَإِنَّمَا
هِيَ
زَجۡرَةٞ
وَٰحِدَةٞ
فَإِذَا
هُمۡ
يَنظُرُونَ
١٩
وَقَالُواْ
يَٰوَيۡلَنَا
هَٰذَا
يوم الدين ٢٠ هاذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ٢١
يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢٠ هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢١
يَوۡمُ
ٱلدِّينِ
٢٠
هَٰذَا
يَوۡمُ
ٱلۡفَصۡلِ
ٱلَّذِي
كُنتُم
بِهِۦ
تُكَذِّبُونَ
٢١
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢ من دون
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢ مِن دُونِ
۞ ٱحۡشُرُواْ
ٱلَّذِينَ
ظَلَمُواْ
وَأَزۡوَٰجَهُمۡ
وَمَا
كَانُواْ
يَعۡبُدُونَ
٢٢
مِن
دُونِ
الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ٢٣ وقفوهم انهم مسيولون ٢٤
ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ٢٣ وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ٢٤
ٱللَّهِ
فَٱهۡدُوهُمۡ
إِلَىٰ
صِرَٰطِ
ٱلۡجَحِيمِ
٢٣
وَقِفُوهُمۡۖ
إِنَّهُم
مَّسۡـُٔولُونَ
٢٤
