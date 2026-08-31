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۞ رب
۞ رَبِّ

قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث
قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ
فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخرة
فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ
توفني مسلما والحقني بالصالحين ١٠١ ذالك من انباء
تَوَفَّنِى مُسْلِمًۭا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّـٰلِحِينَ ١٠١ ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ
١٠١
الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم
ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓا۟ أَمْرَهُمْ
وهم يمكرون ١٠٢ وما اكثر الناس ولو حرصت بمومنين ١٠٣
وَهُمْ يَمْكُرُونَ ١٠٢ وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٣
١٠٢
١٠٣

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