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۞ قالوا ان يسرق
۞ قَالُوٓا۟ إِن يَسْرِقْ

فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه
فَقَدْ سَرَقَ أَخٌۭ لَّهُۥ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِۦ
ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما
وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّۭ مَّكَانًۭا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
تصفون ٧٧ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا
تَصِفُونَ ٧٧ قَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًۭا شَيْخًۭا كَبِيرًۭا
٧٧
فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين ٧٨
فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٧٨
٧٨

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