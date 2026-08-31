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۞ لقد كان في يوسف
۞ لَّقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ

واخوته ايات للسايلين ٧ اذ قالوا ليوسف واخوه احب
وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَـٰتٌۭ لِّلسَّآئِلِينَ ٧ إِذْ قَالُوا۟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ
٧
الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين ٨
إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٨
٨
اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم
ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًۭا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ
وتكونوا من بعده قوما صالحين ٩ قال قايل منهم
وَتَكُونُوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًۭا صَـٰلِحِينَ ٩ قَالَ قَآئِلٌۭ مِّنْهُمْ
٩
لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض
لَا تَقْتُلُوا۟ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِى غَيَـٰبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ
السيارة ان كنتم فاعلين ١٠ قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على
ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَـٰعِلِينَ ١٠ قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَ۫نَّا عَلَىٰ
١٠
يوسف وانا له لناصحون ١١ ارسله معنا غدا يرتع ويلعب
يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَـٰصِحُونَ ١١ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًۭا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ
١١
وانا له لحافظون ١٢ قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف
وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ١٢ قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُنِىٓ أَن تَذْهَبُوا۟ بِهِۦ وَأَخَافُ
١٢
ان ياكله الذيب وانتم عنه غافلون ١٣ قالوا لين
أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَـٰفِلُونَ ١٣ قَالُوا۟ لَئِنْ
١٣
اكله الذيب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون ١٤
أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًۭا لَّخَـٰسِرُونَ ١٤
١٤

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