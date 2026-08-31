تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
۞ واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت
۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا۟ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ١٠٨
ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۖ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍۢ ١٠٨
١٠٨

٢٣٣