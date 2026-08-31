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۞ وقال اركبوا
۞ وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟

فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم
فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْر۪ىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ
٤١ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه
٤١ وَهِىَ تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجٍۢ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ
٤١
وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ٤٢
وَكَانَ فِى مَعْزِلٍۢ يَـٰبُنَىَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٤٢
٤٢
قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم
قَالَ سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍۢ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ
من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من
مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ
المغرقين ٤٣ وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي
ٱلْمُغْرَقِينَ ٤٣ وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ أَقْلِعِى
٤٣
وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل
وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ
بعدا للقوم الظالمين ٤٤ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني
بُعْدًۭا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤٤ وَنَادَىٰ نُوحٌۭ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى
٤٤
من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين ٤٥
مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ٤٥
٤٥

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