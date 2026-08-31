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۞ وما كان المومنون لينفروا كافة
۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةًۭ ۚ

فلولا نفر من كل فرقة منهم طايفة ليتفقهوا في الدين
فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍۢ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌۭ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ١٢٢
وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢
١٢٢

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