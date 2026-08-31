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۞ ومنهم من عاهد الله لين اتانا
۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَـٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا

من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين
مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ
٧٥ فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم
٧٥ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم
٧٥
معرضون ٧٦ فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه
مُّعْرِضُونَ ٧٦ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًۭا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ
٧٦
بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ٧٧
بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ٧٧
٧٧
الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله
أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ
علام الغيوب ٧٨ الذين يلمزون المطوعين من
عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ٧٨ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ
٧٨
المومنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم
ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَـٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ
فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم ٧٩
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٩
٧٩

١٩٩