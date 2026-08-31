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۞ انما الصدقات للفقراء والمساكين
۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَـٰكِينِ

والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب
وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة
وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةًۭ
من الله والله عليم حكيم ٦٠ ومنهم الذين يوذون
مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌۭ ٦٠ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ
٦٠
النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يومن
ٱلنَّبِىَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌۭ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍۢ لَّكُمْ يُؤْمِنُ
بالله ويومن للمومنين ورحمة للذين امنوا
بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
منكم والذين يوذون رسول الله لهم عذاب اليم ٦١
مِنكُمْ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ٦١
٦١

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