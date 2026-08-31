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۞ ولو
۞ وَلَوْ

ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولاكن كره الله انبعاثهم
أَرَادُوا۟ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةًۭ وَلَـٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمْ
فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ٤٦ لو خرجوا فيكم
فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْقَـٰعِدِينَ ٤٦ لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم
٤٦
ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم
مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًۭا وَلَأَوْضَعُوا۟ خِلَـٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ
الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين ٤٧
ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّـٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ ٤٧
٤٧

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