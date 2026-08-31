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۞ يا ايها الذين
۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون
ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين
أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في
يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى
سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ٣٤ يوم يحمى عليها
سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍۢ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا
٣٤
في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم
فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وظهورهم هاذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم
وَظُهُورُهُمْ ۖ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ
تكنزون ٣٥ ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر
تَكْنِزُونَ ٣٥ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ
٣٥
شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها
شَهْرًۭا فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ
اربعة حرم ذالك الدين القيم فلا تظلموا فيهن
أَرْبَعَةٌ حُرُمٌۭ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ
انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما
أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَـٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةًۭ كَمَا
يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين ٣٦
يُقَـٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةًۭ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٦
٣٦

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