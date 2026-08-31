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۞ وان جنحوا للسلم
۞ وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ

فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم ٦١
فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٦١
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