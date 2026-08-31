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۞ ان شر الدواب عند الله الصم البكم
۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكْمُ

الذين لا يعقلون ٢٢ ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم
ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٢٢ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًۭا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ
٢٢
ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ٢٣ يا ايها الذين
وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٢٣ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
٢٣
امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم
ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ
واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ
تحشرون ٢٤ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا
تُحْشَرُونَ ٢٤ وَٱتَّقُوا۟ فِتْنَةًۭ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟
٢٤
منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب ٢٥
مِنكُمْ خَآصَّةًۭ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٥
٢٥

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