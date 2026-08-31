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٨. الأنفال

الأنفال

معلومات
يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله
يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ

واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم
وَأَصْلِحُوا۟ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم
مومنين ١ انما المومنون الذين اذا ذكر الله وجلت
مُّؤْمِنِينَ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ
١
قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًۭا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يتوكلون ٢ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم
يَتَوَكَّلُونَ ٢ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ
٢
ينفقون ٣ اولايك هم المومنون حقا لهم درجات عند
يُنفِقُونَ ٣ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّۭا ۚ لَّهُمْ دَرَجَـٰتٌ عِندَ
٣
ربهم ومغفرة ورزق كريم ٤ كما اخرجك ربك
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌۭ وَرِزْقٌۭ كَرِيمٌۭ ٤ كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ
٤
من بيتك بالحق وان فريقا من المومنين لكارهون ٥
مِنۢ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًۭا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَـٰرِهُونَ ٥
٥
يجادلونك في الحق بعد ما تبين كانما يساقون الى الموت
يُجَـٰدِلُونَكَ فِى ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ
وهم ينظرون ٦ واذ يعدكم الله احدى الطايفتين انها
وَهُمْ يَنظُرُونَ ٦ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآئِفَتَيْنِ أَنَّهَا
٦
لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد
لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ
الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ٧
ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِۦ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧
٧
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ٨
لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَـٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٨
٨

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