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۞ هو الذي خلقكم
۞ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم

من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما
مِّن نَّفْسٍۢ وَٰحِدَةٍۢ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا
تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا
تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًۭا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا
الله ربهما لين اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ١٨٩
ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَـٰلِحًۭا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ ١٨٩
١٨٩
فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى
فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَـٰلِحًۭا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا ۚ فَتَعَـٰلَى
الله عما يشركون ١٩٠ ايشركون ما لا يخلق شييا وهم يخلقون
ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩٠ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًۭٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
١٩٠
١٩١ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون ١٩٢
١٩١ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًۭا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٩٢
١٩١
١٩٢
وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ
ام انتم صامتون ١٩٣ ان الذين تدعون من دون الله عباد
أَمْ أَنتُمْ صَـٰمِتُونَ ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ
١٩٣
امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم
أَمْثَالُكُمْ ۖ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ إِن كُنتُمْ
صادقين ١٩٤ الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون
صَـٰدِقِينَ ١٩٤ أَلَهُمْ أَرْجُلٌۭ يَمْشُونَ بِهَآ ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍۢ يَبْطِشُونَ
١٩٤
بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون
بِهَآ ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌۭ يُبْصِرُونَ بِهَآ ۖ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌۭ يَسْمَعُونَ
بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ١٩٥
بِهَا ۗ قُلِ ٱدْعُوا۟ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١٩٥
١٩٥

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