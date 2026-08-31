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۞ ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها
۞ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍۢ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ۗ

الم تعلم ان الله على كل شيء قدير ١٠٦ الم تعلم ان
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ١٠٦ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ
١٠٦
الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون
ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ
الله من ولي ولا نصير ١٠٧ ام تريدون ان تسالوا رسولكم
ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٧ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْـَٔلُوا۟ رَسُولَكُمْ
١٠٧
كما سيل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان
كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَـٰنِ
فقد ضل سواء السبيل ١٠٨ ود كثير من اهل الكتاب
فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٨ وَدَّ كَثِيرٌۭ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ
١٠٨
لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا
لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًۭا
من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا
مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟
واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء
وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ
قدير ١٠٩ واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا
قَدِيرٌۭ ١٠٩ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟
١٠٩
لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون
لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍۢ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بصير ١١٠ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا
بَصِيرٌۭ ١١٠ وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا
١١٠
او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم
أَوْ نَصَـٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ
صادقين ١١١ بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله
صَـٰدِقِينَ ١١١ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌۭ فَلَهُۥٓ
١١١
اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ١١٢
أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١١٢
١١٢

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