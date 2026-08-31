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۞ واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

١١٧ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ١١٨ فغلبوا
١١٧ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١١٨ فَغُلِبُوا۟
١١٧
١١٨
هنالك وانقلبوا صاغرين ١١٩ والقي السحرة ساجدين ١٢٠
هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟ صَـٰغِرِينَ ١١٩ وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَـٰجِدِينَ ١٢٠
١١٩
١٢٠

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