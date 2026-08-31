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۞ واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا
۞ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَـٰرُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَـٰبِ ٱلنَّارِ قَالُوا۟ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا

مع القوم الظالمين ٤٧ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم
مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٤٧ وَنَادَىٰٓ أَصْحَـٰبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًۭا يَعْرِفُونَهُم
٤٧
بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ٤٨
بِسِيمَىٰهُمْ قَالُوا۟ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ٤٨
٤٨
اهاولاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة
أَهَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ
لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ٤٩ ونادى اصحاب النار اصحاب
لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ٤٩ وَنَادَىٰٓ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَـٰبَ
٤٩
الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا
ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا۟ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓا۟
ان الله حرمهما على الكافرين ٥٠ الذين اتخذوا دينهم لهوا
إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَهْوًۭا
٥٠
ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا
وَلَعِبًۭا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا۟
لقاء يومهم هاذا وما كانوا باياتنا يجحدون ٥١
لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَـٰذَا وَمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ٥١
٥١

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