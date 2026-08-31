تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
۞ قل
۞ قُلْ

تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا
تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟
به شييا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم
بِهِۦ شَيْـًۭٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًۭا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُم
من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش
مِّنْ إِمْلَـٰقٍۢ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ
ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ
الا بالحق ذالكم وصاكم به لعلكم تعقلون ١٥١
إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١
١٥١

١٤٨