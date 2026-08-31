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۞ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم
۞ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ثُمَّ

اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ٩٢ واذ
ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظَـٰلِمُونَ ٩٢ وَإِذْ
٩٢
اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا
أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟
ما اتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا
مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍۢ وَٱسْمَعُوا۟ ۖ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيسما
وَأُشْرِبُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا
يامركم به ايمانكم ان كنتم مومنين ٩٣
يَأْمُرُكُم بِهِۦٓ إِيمَـٰنُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٩٣
٩٣

١٤