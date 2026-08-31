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۞ لهم دار السلام عند
۞ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَـٰمِ عِندَ

ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ١٢٧ ويوم يحشرهم
رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٢٧ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
١٢٧
جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال
جَمِيعًۭا يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ
اولياوهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا
أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍۢ وَبَلَغْنَآ
اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها
أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ
الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم ١٢٨ وكذالك نولي
إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌۭ ١٢٨ وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّى
١٢٨
بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ١٢٩
بَعْضَ ٱلظَّـٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ١٢٩
١٢٩
يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم
يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌۭ مِّنكُمْ
يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم
يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ
هاذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا
هَـٰذَا ۚ قَالُوا۟ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا
وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ١٣٠
وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَـٰفِرِينَ ١٣٠
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